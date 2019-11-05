Момент аварии с автобусом в центре Рязани попал на видео

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В частности, туда попало
Также в обзор попали аварии на перекрестке улицы Советской Армии и Касимовского шоссе, проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской, Первомайского проспекта и улицы Дзержинского, улицы Есенина и Окского проезда и Московского шоссе и улицы Мервинской.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.