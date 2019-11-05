Главный нарколог России оценил программу тестирования на наркотики рязанских школьников и студентов

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн положительно оценил программу повсеместного тестирования на наркотики рязанских студентов и школьников.
По его словам, во многом определяющим фактором послужила активная позиция региональной власти в реализации проекта. «Все зависит от администрации области. Когда люди в администрации заинтересованы в такой работе, то все происходит», — сообщил Евгений Брюн. Он также отметил наркологическую службу региона, признав ее профессионализм.
Психиатр также сообщил, что проект тестирования нашел широкую поддержку, как в профессиональных кругах, так и у населения. По словам Евгения Брюна, порядка 90% людей, которым предлагается пройти тестирование, согласны на его проведение.
«Это говорит о том, что люди перестали бояться ходить на прием к наркологам. И с каждым годом падает количество людей — потребителей наркотиков», — сказал он.
Специалист выразил уверенность в том, что опыт Рязанской области распространится в других регионах страны. «Первые шаги — это всегда сложно. Поскольку есть готовность всех субъектов федерации проводить такую работу, думаю, что постепенно все в нее включатся», — отметил медик.
Напомним, рязанских школьников и студентов первыми в стране
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