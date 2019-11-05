День народного единства и пожары. Главные новости выходных, 2-4 ноября

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Завершились праздничные выходные, с которых начался ноябрь. Пришло время вспомнить, о чем говорили рязанцы в этот уикэнд.
В субботу, 2 ноября, в селе Каширово Клепиковского района загорелся дом. В результате происшествия
Кроме того, в выходные синоптики
21-летняя рязанка Мария Селивестрова
Вспоминая недавнюю громкую историю с
В Пронском районе в Большом Селе неизвестные
Кроме того, на улице Крупской возле дома №24 неизвестные
Федеральный телеканал РЕН ТВ в программе «Добров в эфире»
В Рязани отпраздновали День народного единства. Торжества начались в понедельник, 4 ноября, около Успенского собора в кремле, где
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.