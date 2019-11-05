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8:23, 5 ноября 2019 507
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День народного единства и пожары. Главные новости выходных, 2-4 ноября

День народного единства и пожары. Главные новости выходных, 2-4 ноября

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Завершились праздничные выходные, с которых начался ноябрь. Пришло время вспомнить, о чем говорили рязанцы в этот уикэнд.

В субботу, 2 ноября, в селе Каширово Клепиковского района загорелся дом. В результате происшествия погибла 58-летняя хозяйка. Также на пожаре в Сасове погибли 90-летняя женщина и 54-летний мужчина. Дом горел в ночь на понедельник, 4 ноября. В Касимове из огня спасли 91-летнюю женщину. Ее госпитализировали с отравлением.

Кроме того, в выходные синоптики спрогнозировали аномальное тепло в Рязани. Метеорологи ожидают, что эти показатели побьют рекорд 1922 года.

21-летняя рязанка Мария Селивестрова выступила в шоу «Танцы на ТНТ». Эфир с ее участием показали в субботу, 2 ноября. Она попала в топ-34 шестого сезона «Танцев на ТНТ». Новый выпуск с ее участием показали в воскресенье, 3 ноября.

Вспоминая недавнюю громкую историю с избиением священника своей жены, корреспондент RZN.info рассказала, куда в Рязани жертвы домашнего насилия могут обратиться за помощью.

В Пронском районе в Большом Селе неизвестные обстреляли «ГАЗель» и убили собаку. Полиция начала проверку. Также в Спасске застрелили человека. По неподтвержденным данным, инцидент произошел на охоте. Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело.

Кроме того, на улице Крупской возле дома №24 неизвестные разбили порядка 20 машин. Инцидент произошел ночью в воскресенье, 3 ноября. В полиции начали проверку после сообщения о случившемся.

Федеральный телеканал РЕН ТВ в программе «Добров в эфире» показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в больнице. Мать девочки рассказала, что ее дочь привезли в ОДКБ с подозрением на сотрясение мозга. Через день она скончалась.

В Рязани отпраздновали День народного единства. Торжества начались в понедельник, 4 ноября, около Успенского собора в кремле, где прошел молебен в честь Казанской иконы Божьей матери. Также в этот день прошел концерт с участием артистов из республик Саха, Мордовия и Татарстан. Гости праздника познакомились с различными национальными культурами и языками народов, населяющих Рязанскую область и страну.


© RZN.info

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