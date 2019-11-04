Во вторник в Рязанской области потеплеет до + 13 градусов

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Во вторник, 5 ноября, в Рязанской области потеплеет до + 13 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
Ночью и днем ожидается небольшой дождь.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +3, +8 градусов, днем +8,+13.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.