В соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

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В понедельник, 4 ноября, в работе социальной сети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой — не работает система сообщений.
О проблемах в работе «ВКонтакте» стало известно после 16.00. Пользователи жалуются на то, что при попытке получить доступ к странице появляется сообщение о том, что сервер временно недоступен
«Наблюдаются проблемы на стороне партнерского дата центра. Мы работаем над исправлением ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы «ВКонтакте».
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.