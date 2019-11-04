В Рязанской области мужчина едва не зарезал соседку из-за отказа купить дрова

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В Ермишинском районе Рязанской области мужчина угрожал соседке убийством. Об этом сообщила
В полицию обратилась жительница деревни Бедищево, которая рассказала, что ее знакомой угрожает пьяный местный житель.
Мужчина постучал в дверь, когда две соседки дома пили кофе. Он предложил хозяйке купить дрова.
Женщина заметила, что гость был нетрезв и посоветовала ему прийти позже. На что последний разозлился и настаивал, чтобы рязанка купила поленья, но вновь получил отказ.
Тогда злоумышленник вытащил нож и пригрозил убийством, если сделка не состоится. В конфликт вмешалась соседка, она отвлекла внимание мужчины и вызвала сотрудников полиции, которые его успокоили.
В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК России.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.