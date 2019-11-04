Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:34, 4 ноября 2019 407
 0    0

В Рязанской области мужчина едва не зарезал соседку из-за отказа купить дрова

В Рязанской области мужчина едва не зарезал соседку из-за отказа купить дрова

В Ермишинском районе Рязанской области мужчина угрожал соседке убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась жительница деревни Бедищево, которая рассказала, что ее знакомой угрожает пьяный местный житель.

Мужчина постучал в дверь, когда две соседки дома пили кофе. Он предложил хозяйке купить дрова.

Женщина заметила, что гость был нетрезв и посоветовала ему прийти позже. На что последний разозлился и настаивал, чтобы рязанка купила поленья, но вновь получил отказ.

Тогда злоумышленник вытащил нож и пригрозил убийством, если сделка не состоится. В конфликт вмешалась соседка, она отвлекла внимание мужчины и вызвала сотрудников полиции, которые его успокоили.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК России.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет»

Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет»

Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 6 585
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
10:52, 31 октября 2019 4 635
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 8
8:39, 24 октября 2019 3 490
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
13:33, 31 октября 2019 2 463
Через Рязань пустят поезда до Крыма 7
15:06, 22 октября 2019 3 343
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум