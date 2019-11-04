В Рязани в День народного единства станцевали осетинский национальный танец и спели песни на якутском языке

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В День народного единства в Рязани прошел концерт с участием артистов из республики Саха, Мордовии и Татарстана. Празднование состоялось на сцене рязанского музтеатра в понедельник, 4 ноября.
Концерт начался с выступления хора рязанского музтеатра, после которого присутствующих с праздником поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что День народного единства напоминает не только о событиях четырехсотлетней давности, но, в том числе, «о множестве примеров непобедимой сплоченности россиян».
«Рязанская область — часть великой России, а каждый из нас — ее гражданин. И в День народного единства мы вместе со всей страной гордимся подвигами нашего народа, ощущаем нашу сопричастность, неделимость нашей общей судьбы», — сказал глава региона и пожелал рязанцам мирного неба над головой, процветания, любви и добра.
В концертную программу вошли выступления солистов рязанского музтеатра, они спели патриотические песни «Я люблю тебя, Россия», «Даль великая», прочитали стихотворения, посвященные родине. Гости праздника познакомились с различными национальными культурами и языками народов, населяющих страну и Рязанскую область.
Артисты балета музтеатра станцевали осетинский танец «Картули», а гостья из республики Саха Анна Матвеева исполнила попурри на тему якутских народных песен с использованием варгана. На сцене также выступили мордовский песенный ансамбль «Келуня» и татарский вокальный ансамбль «Поль Бостон».
© RZN.info
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