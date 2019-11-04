RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани начали праздновать День народного единства. Торжества начались в понедельник, 4 ноября, около Успенского собора в кремле, где прошел молебен в честь Казанской иконы Божьей матери.
На молитву собрались губернатор Николай Любимов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, представители власти, пенсионеры, курсанты, дети.
Глава региона отметил, что День народного единства не такой «уже новый праздник».
«Это фактически воскрешенный праздник, который до 1917 года широко отмечался в нашей стране. Его учредили в 1649 году, как государственный праздник Казанской иконы Божьей матери. Праздник учредили в честь победы русского воинства, которого было составлено из людей разных сословий, происхождений и вероисповеданий», — отметил политик.
Он подчеркнул, что освобождение Москвы и России от поляков в 1612 году — это «хороший пример того, как не сверху, а отовсюду русские люди смогли объединиться перед лицом беды и отстоять свою независимость».
«Я уверен, что этот пример станет хорошим примером для нашего единения, чтобы мы чувствовали, что мы одна страна, один народ у нас есть вера. И с этой верой мы будем делать жизнь в нашей стране лучше», — заключил губернатор и пожелал мира, процветания и благоденствия.
Торжества
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным
|
cледующая новость →На пожаре в Касимове спасли двух пенсионеров
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.