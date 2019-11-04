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12:47, 4 ноября 2019 1 514
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В Рязани начали праздновать День народного единства

В Рязани начали праздновать День народного единства

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани начали праздновать День народного единства. Торжества начались в понедельник, 4 ноября, около Успенского собора в кремле, где прошел молебен в честь Казанской иконы Божьей матери.

На молитву собрались губернатор Николай Любимов, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, представители власти, пенсионеры, курсанты, дети.

Глава региона отметил, что День народного единства не такой «уже новый праздник».

«Это фактически воскрешенный праздник, который до 1917 года широко отмечался в нашей стране. Его учредили в 1649 году, как государственный праздник Казанской иконы Божьей матери. Праздник учредили в честь победы русского воинства, которого было составлено из людей разных сословий, происхождений и вероисповеданий», — отметил политик.

Он подчеркнул, что освобождение Москвы и России от поляков в 1612 году — это «хороший пример того, как не сверху, а отовсюду русские люди смогли объединиться перед лицом беды и отстоять свою независимость».

«Я уверен, что этот пример станет хорошим примером для нашего единения, чтобы мы чувствовали, что мы одна страна, один народ у нас есть вера. И с этой верой мы будем делать жизнь в нашей стране лучше», — заключил губернатор и пожелал мира, процветания и благоденствия.

Торжества продолжатся концертами, флешмобом и просмотром фильма «1612».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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