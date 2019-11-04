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Фото: Pixabay.com
В Рязани архитектор в среднем зарабатывает 52 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в исследовании сервиса Superjob.
Специалисты проанализировали зарплаты архитекторов в крупных городах. Так, в Москве архитектор зарабатывает 90 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге — 74 тысячи.
Во Владимире зарплата представителей этой профессии достигает 50 тысяч рублей в месяц, Туле — 53 тысячи, в Липецке и Тамбове — по 45 тысяч рублей в месяц.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.