RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Тело 20-летней нижегородки обнаружили в квартире дома на улице Архангельской сотрудники МЧС, тушившие пожар. Совместно с полицейскими следователи задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались знакомые погибшей.
По версии следствия, утром 2 ноября молодые люди 19 и 27 лет находились в квартире девушки. В состоянии алкогольного опьянения они поссорились с ней. В результате нанесли знакомой множественные ножевые ранения, после чего подожгли квартиру и скрылись.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Сейчас задержанные находятся под стражей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанские археологи обнаружили новые артефакты
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.