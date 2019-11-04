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16:47, 4 ноября 2019 149
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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

Фото: Pixabay.com

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело 20-летней нижегородки обнаружили в квартире дома на улице Архангельской сотрудники МЧС, тушившие пожар. Совместно с полицейскими следователи задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались знакомые погибшей.

По версии следствия, утром 2 ноября молодые люди 19 и 27 лет находились в квартире девушки. В состоянии алкогольного опьянения они поссорились с ней. В результате нанесли знакомой множественные ножевые ранения, после чего подожгли квартиру и скрылись.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас задержанные находятся под стражей.


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