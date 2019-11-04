В День народного единства Рокотянская пожелала рязанцам сил и энергии

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Глава Рязани Юлия Рокотянская поздравила жителей региона с Днем народного единства. Текст поздравления опубликовала пресс-служба гордумы.
Она отметила, что Россия — необъятная, свободная и многонациональная страна.
«Главная сила россиян в духовной сплоченности и преданности Отечеству. В трудные времена мы плечом к плечу встаем на защиту Родины, в мирные годы — вместе достигаем небывалых высот в промышленности, науке, искусстве, социальной сфере. Нам есть чем гордиться и к чему стремиться», — говорится в тексте поздравления.
Рокотянская призвала рязанцев не забывать прошлое и с уверенностью смотреть в будущее.
«Дорогие земляки, желаю вам уверенности в своих силах, энергии и успехов. Пусть все рязанские семьи будут крепкие, дружные и счастливые!» — сказала глава Рязани.
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