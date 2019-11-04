У рязанцев попросили гнезда ос для исследований

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Национальный парк «Мещера» попросил у рязанцев гнезда ос для научных исследований.
«Осиные гнезда часто можно обнаружить у себя на чердаках, в сараях и других хозяйственных постройках. Они имеют различную форму и размеры. Но все их объединяет то, что они сделаны из бумаги. Осенью и зимой осы не активны, поэтому можно безопасно собрать все находки», — говорится в сообщении.
Передать экземпляры специалистам нужно с указанием населенного пункта, где была сделана находка.
Участникам акции пообещали памятные сувениры. По всем вопросам необходимо обращаться к
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо вторник в Рязанской области потеплеет до + 13 градусов
|
cледующая новость →Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.