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14:16, 4 ноября 2019 314
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У рязанцев попросили гнезда ос для исследований

У рязанцев попросили гнезда ос для исследований

Национальный парк «Мещера» попросил у рязанцев гнезда ос для научных исследований.

«Осиные гнезда часто можно обнаружить у себя на чердаках, в сараях и других хозяйственных постройках. Они имеют различную форму и размеры. Но все их объединяет то, что они сделаны из бумаги. Осенью и зимой осы не активны, поэтому можно безопасно собрать все находки», — говорится в сообщении.

Передать экземпляры специалистам нужно с указанием населенного пункта, где была сделана находка.

Участникам акции пообещали памятные сувениры. По всем вопросам необходимо обращаться к Косяковой Алине в соцсети «ВКонтакте».


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