«Тротуар не для машин». В Рязани за неправильную парковку у автомобиля прокололи колесо

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В Рязани прокололи колесо водителю, припарковавшемуся на тротуаре. Соответствующие фотографии разместили в группе «
Инцидент произошел на улице Чкалова.
На снимках видно, что на машину наклеили записки со следующими надписями: «тротуар для пешеходов, но не для машин», «так может встать только пьяный», «никому не подчиняюсь, пошли все на…».
Напомним, ранее в соцсети
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.