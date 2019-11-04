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20:03, 4 ноября 2019 383
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Синоптики пообещали россиянам температурные рекорды в ноябре

Синоптики пообещали россиянам температурные рекорды в ноябре

Фото: Pixabay.com

Температура воздуха в России в ближайшие дни будет бить рекорды. Об этом РБК сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

4 ноября значительного повышения столбика термометра синоптики не ожидают. Однако 5 ноября, температура будет выше 10 градусов.

«С завтрашнего дня действительно будет рекордно высокая для этих чисел ноября температура», — рассказала Позднякова.

По ее словам, подобная температура сохранится в столице и 6 ноября, и только на следующий день столбик термометра начнет опускаться.

Напомним, об аномально теплых днях синоптики предупреждали и 2 ноября. Метеорологи ожидают, что эти показатели побьют рекорд 1922 года.


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