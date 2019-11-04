Синоптики пообещали россиянам температурные рекорды в ноябре

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Фото: Pixabay.com
Температура воздуха в России в ближайшие дни будет бить рекорды. Об этом
4 ноября значительного повышения столбика термометра синоптики не ожидают. Однако 5 ноября, температура будет выше 10 градусов.
«С завтрашнего дня действительно будет рекордно высокая для этих чисел ноября температура», — рассказала Позднякова.
По ее словам, подобная температура сохранится в столице и 6 ноября, и только на следующий день столбик термометра начнет опускаться.
Напомним, об аномально теплых днях синоптики
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.