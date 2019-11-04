Россиянка получила 17 лет за ввоз в Белоруссию более 100 килограммов экстази

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Суд в Белоруссии приговорил к 17 годам лишения свободы гражданку России за контрабанду наркотиков, передет
38-летнюю женщину признали виновной в незаконном хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Россиянку задержали в мае 2019 года на границе с Польшей. В ее машине в тайниках на электромагнитных замках нашли 100 упаковок экстази общим весом в 100 килограммов и две упаковки гашиша массой 357 граммов.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.