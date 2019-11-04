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13:39, 4 ноября 2019 249
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

Признаками некачественного изделия назвали меланж и растительные сливки в составе, а также наличие большого количества крошек в упаковке.

Наличие эмульгаторов и загустителей значит, что производитель «решил сэкономить, увеличить срок хранения, улучшить вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид».

В Роспотребнадзоре отметили, что замена натуральных компонентов на искусственные может отрицательно влиять на человеческий организм.

Потребителям посоветовали покупать торты и пирожные, которые изготавливаются на местном произодстве, так как импортный товар слишком долго транспортируется. Поэтому производители, за счет использования консервантов, специально увеличивают срок годности продукции.

В ведомстве уточнили, что мучные изделия не должны быть очень хрупкими и рассыпаться.

Роспотребнадзор также порекомендовал обратитьвнимание на сроки гордости.

Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное «Картошка» — 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами — шесть часов.


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