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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать торты и пирожные. Информацию опубликовали на
Признаками некачественного изделия назвали меланж и растительные сливки в составе, а также наличие большого количества крошек в упаковке.
Наличие эмульгаторов и загустителей значит, что производитель «решил сэкономить, увеличить срок хранения, улучшить вкус кондитерских изделий, создать наиболее привлекательный внешний вид».
В Роспотребнадзоре отметили, что замена натуральных компонентов на искусственные может отрицательно влиять на человеческий организм.
Потребителям посоветовали покупать торты и пирожные, которые изготавливаются на местном произодстве, так как импортный товар слишком долго транспортируется. Поэтому производители, за счет использования консервантов, специально увеличивают срок годности продукции.
В ведомстве уточнили, что мучные изделия не должны быть очень хрупкими и рассыпаться.
Роспотребнадзор также порекомендовал обратитьвнимание на сроки гордости.
Торты и пирожные без отделки кремом хранятся 72 часа, с белково-взбивным кремом, фруктовой отделкой, со сливочным кремом и пирожное «Картошка» — 36 часов, с заварным и взбитым из сливок кремами — шесть часов.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.