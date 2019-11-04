Путин уволил более десяти генералов СКР, МВД и МЧС

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Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении и назначении должностных лиц в системе СК РФ, МЧС, МВД. В общей сложности своих должностей лишились десять генералов, передает
Пост также потерял арестованный по обвинению в покушении на крупное мошенничество генерал-майор МВД Александр Мельников, занимавший пост первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка.
Кроме этого в указе говорится о об увольнении главы четвертого СУ ГСУ СКР генерал-лейтенанта юстиции Руслана Ибиева. Своей должности лишился и главный инспектор МВД генерал-майор полиции Ефрем Романов.
В отставку отправлен министр внутренних дел Карачаево-Черкессии генерал-майор полиции Игорь Трифонов.
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