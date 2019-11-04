На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным

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На пенсионерку из села Малый Сапожок Рязанской области завели уголовное дело за торговлю спиртным. Об этом сообщили в
Женщина неоднократно продавала алкоголь в своем доме. Ранее ее подвергали административному наказанию.
Теперь рязанке грозит уголовная ответственность по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»).
Ее могут оштрафовать на сумму от 50 до 80 тысяч рублей.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.