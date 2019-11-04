На пожаре в Касимове спасли двух пенсионеров

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В ночь на понедельник, 4 ноября, в Касимове загорелся дом. Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 1:33. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Из огня спасли 91-летнюю женщину. Ее госпитализировали с отравлением.
Также спасатели эвакуировали 54-летнего мужчину.
На место происшествия выезжали три расчета и восемь человек личного состава.
пожарных автомобиля, 8 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.