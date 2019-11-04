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8:48, 4 ноября 2019 436
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Для рязанцев разыграют сувениры с логотипом «Новогодней столицы»

Для рязанцев разыграют сувениры с логотипом «Новогодней столицы»

Для рязанцев разыграют сувениры с логотипом «Новогодней столицы». Конкурс стартовал на странице проекта «ВКонтакте». Принять участие можно, репостнув запись.

Призы получат два победителя:

  • 1 место: Футболка и елочный шарик;
  • 2 место: Бейсболка и елочный шарик.

Итоги подведут 16 ноября.

Ранее в гипермаркете «Глобус» появилась одежда с символикой «Новогодней столицы».


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