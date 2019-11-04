Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:04, 4 ноября 2019 452
 0    0

Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета

Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета

Фото: Pixabay.com

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, передает РБК со ссылкой на телеканал CNN.

Речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года. Объясняется все особенностями встроенных в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет им требуется перезагрузка. Из-за ее отсутствия могут перестать работать в том числе AppStore, iCloud, а также электронная почта и поиск сайтов.

Проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.

В компании отметили, что для того, чтобы избежать проблем, необходимо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или 9.3.6.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет»

Рязанская строительная компания рассказала о программе «Трейд-зачет»

Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 6 585
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
10:52, 31 октября 2019 4 635
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 8
8:39, 24 октября 2019 3 490
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
13:33, 31 октября 2019 2 462
Через Рязань пустят поезда до Крыма 7
15:06, 22 октября 2019 3 343
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум