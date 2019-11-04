Apple предупредила об отключении старых iPhone и iPad от интернета

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Фото: Pixabay.com
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, передает
Речь идет о гаджетах, которые изготовлены до 2012 года. Объясняется все особенностями встроенных в смартфоны и iPad GPS-модулями. Каждые 19 лет им требуется перезагрузка. Из-за ее отсутствия могут перестать работать в том числе AppStore, iCloud, а также электронная почта и поиск сайтов.
Проблемы коснутся владельцев iPhone5, iPhone4, iPad mini, iPad 2.
В компании отметили, что для того, чтобы избежать проблем, необходимо установить программное обеспечение под номерами 10.3.4 или
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.