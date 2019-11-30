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12:07, 30 ноября 2019 738
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Варламов сравнил шведский город с Рязанью 1

Варламов сравнил шведский город с Рязанью

Илья Варламов сравнил шведский город Бурлэнге с Рязанью. Блогер осмотрел квартал деревянных домов и провел параллель с уничтожением исторической застройки в России.

Как отметил мужчина шведы сохранили дома, которые с архитектурной точки зрения не представляют ценности.

«У нас не сохраняют даже то, что с архитектурной точки зрения ценность имеет, — сравнивает Варламов. — Вспомните какую-нибудь там Рязань, Иваново, Вологду. Просто то, что сносится целыми кварталами дома богато украшенные, каждый из них имеет еще культурную, историческую ценность».

Для ролика он собрал некоторые снимки уничтоженных рязанских домов.

«У нас всегда мотивируют это (снос деревянных домов — прим.ред.) тем, что никто не хочет там жить: там все сгнило, кто будет это обслуживать? Туалет там во дворе, надо это все снести и построить на этом месте какую-нибудь многоэтажку. Не видят в этом ценности и потенциала для города», — говорит блогер.

Он привел снятый на видео разговор с одной из пожилых жительниц деревянного рязанского дома, у которой нет канализации и теплой воды.

«Если рассматривать дом с точки зрения какой-нибудь бабушки, которая там живет… Наверное, у этой бабушки никогда не будет денег на поддержание этого дома, и она рада будет куда-нибудь переехать», — добавил мужчина.

Напомним, Варламов раскритиковал Рязань после визита в начале октября. По его словам, город превращают в «рядовую вычурную замухрышку».

Николай Любимов тогда ответил Варламову, что деревянные дома в центре снесли в 80-х годах. На это блогер заявил, что «губернатор Рязанской области ненавидит его и Рязань». Позже Варламов записал видеообращение к рязанским властям и ответил на оскорбления горожан.


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