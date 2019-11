В Великобритании приспустили флаги в память о жертвах пападения на Лондонском мосту

В субботу, 30 ноября, на правительственных зданиях Великобритании приспустили флаги в память о жертвах пападения на Лондонском мосту, передает РИА Новости .

Напомним, днем в пятницу, 29 ноября, мужчина с ножом напал на прохожих на Лондонском мосту. Двое погибли, трое пострадали. Злоумышленника ликвидировали. Им оказался 28-летний Усман Хан, проживавший в графстве Стаффордшир. В 2012 году его судили за участие в террористической деятельности, в декабре 2018 года освободили под расписку.

Полиция рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

#londonbridge. Man apparently shot and killed by armed officers on the bridge pic.twitter.com/8oyG1Y7ehN