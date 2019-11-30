В Рыбновском районе «Ниссан» вылетел на обочину и перевернулся на крышу

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Фото: Издательство «Пресса»
В Рыбновском районе из-за скользской дороги Nissan Almera вылетел на обочину и перевернулся на крышу. Об этом сообщает издательство «
Авария произошла в пятницу, 29 ноября, в 13:30 неподалеку от села Костино. Машина ехала из Москвы в Пощупово. За рулем была 67-летняя пенсионерка со стажем вождения 27 лет.
По словам женщины, Nissan занесло, одно колесо проехало по обочине, а затем машину развернуло и выбросило в кювет.
В ДТП никто не пострадал.
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