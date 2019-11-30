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9:54, 30 ноября 2019 533
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В Рыбновском районе «Ниссан» вылетел на обочину и перевернулся на крышу 1

В Рыбновском районе «Ниссан» вылетел на обочину и перевернулся на крышу

Фото: Издательство «Пресса»

В Рыбновском районе из-за скользской дороги Nissan Almera вылетел на обочину и перевернулся на крышу. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Авария произошла в пятницу, 29 ноября, в 13:30 неподалеку от села Костино. Машина ехала из Москвы в Пощупово. За рулем была 67-летняя пенсионерка со стажем вождения 27 лет.

По словам женщины, Nissan занесло, одно колесо проехало по обочине, а затем машину развернуло и выбросило в кювет.

В ДТП никто не пострадал.


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