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В рязанской поликлинике №2 сделали кабинет психологической релаксации. Об этом сообщил региональный минздрав.
В кабинете сделали ремонт. Туда поставили мягкие кресла с высокими спинками, которые позволяют полулежать. В ведомстве пояснили, что это «способствуют максимальному отключению от окружающей обстановки и полному отдыху».
«Занятия постепенно формируют привычку отслеживать состояние тонуса мышц, что способствует нормализации психического состояния, — уточнили специалисты. — Данный метод является эффективным компонентом большинства программ, направленных на лечение чрезмерного стресса».
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.