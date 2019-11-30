В Рязани скончался известный филолог Борис Орлов

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В четверг, 28 ноября, в Рязани на 96-ом году жизни скончался известный филолог, участник Великой Отечественной войны Борис Андреевич Орлов, пишет «
С Орловым простились в воскресенье, 30 ноября.
Справка
Борис Андреевич Орлов родился 9 декабря 1923 года, являлся ветераном Великой Отечественной войны, доцентом кафедры литературы. В 2017 году в издательстве «Концепция» вышло его пособие «Как писать сочинение по литературе» для старшеклассников и учителей литературы.
Фото с сайта РГУ
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