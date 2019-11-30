В Рязани открыли памятный знак узникам концлагеря

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани появился памятный знак узникам концлагеря. Торжественное открытие прошло в субботу, 30 ноября, рядом с Казанским женским монастырем. В нем поучаствовали митрополит Марк, краеведы, родственники узников.
Митрополит освятил памятник и вместе со священникам пропели «Вечную память», после этого собравшиеся возложили к нему цветы.
Знак представляет собой камень с табличкой «На территории Казанского женского монастыря, в период красного террора, с 1919 по 1923 гг. располагался концлагерь…»
В губернском концлагере жертвы политических репрессий занимались уборкой картофеля и соломы, перевозкой сена и доставкой воды, ремонтом домов, выполняли черную работу, земляные работы, работали на мельнице, делали могилы для городской больницы, устанавливали телеграфные столбы, пилили дрова, убирали помещения, мусор, чистили снег и кололи лед, работали в саду, занимались заготовкой торфа, разгружали уголь.
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