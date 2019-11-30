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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани один водитель несколько раз ударил другого битой. Злоумышленник также повредил машину пострадавшего,
В полицию обратился 38-летний горожанин. Его машину на улице Братиславской блокировал другой автомобиль. Вышедший из салона водитель «в грубой форме давал советы о соблюдении правил дорожного движения» несколько раз ударил мужчину и его машину битой.
По госномеру полицейские установили нападавшего. На 34-летнего рязанца завели дело по части 1 статьи 213 УК («Хулиганство»). Ему грозит от 300 до 500 тысяч штрафа или до пяти лет тюрьмы.
«Участковые полицейские разъяснили рязанцу, что соблюдение правил дорожного движения необходимо и похвально, но выражать свое возмущение или давать советы с помощью биты и повреждения имущества — противозаконно», — добавили в пресс-службе.
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