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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Приокском до смерти забили женщину. Об этом RZN.info сообщили в региональном следкоме.
В четверг, 28 ноября, компания пила алкоголь в квартире одного из домов на улице Молодцова. Женщина поссорилась с собутыльником, тот начал бить ее. Пострадавшая 1969 года рождения скончалась.
Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.