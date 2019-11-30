RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Москве у таксиста украли машину. В городе ввели план «Перехват», передает
В субботу, 30 ноября, около 7:00 в полицию обратился таксист. Мужчина рассказал, что оставил двоих клиентов в машине, пока заходил в магазин в районе улицы Шелепихинской. Пока его не было, пассажиры завели автомобиль и уехали.
Злоумышленников ищут.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Касимовском районе из Оки подняли труп
|
cледующая новость →В Рязани контролер маршрутки высадила девочку из-за потерянного проездного
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.