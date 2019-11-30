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Спасение примерзшего ко льду кота в Астрахани сняли на видео. Ролик опубликовали на странице приюта «
Кот примерз ко льду канала на набережной. Волонтеры вытащили его специальной веревкой, отогрели и промассировали ему лапы.
В приюте нет условий для содержания котов. Животное выпустили. Активисты разместили объявление для желающих его приютить.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.