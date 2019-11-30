Следователи проверят информацию о наркотиках в крови двухлетнего мальчика в Подмосковье

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Подмосковные следователи проверят информацию об обнаружении в крови двухлетнего мальчика следов наркотиков. Об этом передает
Как отметили в ведомстве, «из сообщения средств массовой информации следует, что ребенок проходил лечение в медицинском учреждении, где у него в анализе крови были обнаружены следы наркотического вещества».
«В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье», — добавили в СК.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.