Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в начале декабря

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Днем в воскресенье и понедельник, 1 и 2 декабря, будет до -2 градусов. Во вторник до -3 градусов, в среду до -4. В пятницу потеплеет до нуля, в пятницу, 6 декабря, до +1 градуса.
Но ночам от -3 до -7 градусов.
Снег возможен в воскресенье, вторник и среду, а в пятницу — вместе с дождем.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.