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Фото: Pixabay.com
В субботу, 30 ноября, рязанских спасателей перевели в режим повышенной готовности. Об этом
Из-за гололедицы, сильного ветра и тумана в области контролируют наиболее опасные участки дорог. Готовы к развертыванию два мобильных и 34 стационарных пунктов обогрева (последние на базе кафе и гостиниц). Они оснащены машинами повышенной проходимости, полевыми кухнями, палатками, генераторами, печами и тепловыми пушками.
«Во время сложных погодных условий, заторов на дорогах, дорожно-транспортных происшествий в пунктах, водители и пассажиры могут согреться, подзарядить мобильные телефоны, — пояснили в пресс-службе. — При необходимости могут быть организованы спальные места, горячее питание».
Спасатели в случае необходимости будут работать вместе с другими региональными министерствами и ведомствами.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.