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14:16, 30 ноября 2019 297
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Рязанских спасателей перевели в режим повышенной готовности

Рязанских спасателей перевели в режим повышенной готовности

Фото: Pixabay.com

В субботу, 30 ноября, рязанских спасателей перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Из-за гололедицы, сильного ветра и тумана в области контролируют наиболее опасные участки дорог. Готовы к развертыванию два мобильных и 34 стационарных пунктов обогрева (последние на базе кафе и гостиниц). Они оснащены машинами повышенной проходимости, полевыми кухнями, палатками, генераторами, печами и тепловыми пушками.

«Во время сложных погодных условий, заторов на дорогах, дорожно-транспортных происшествий в пунктах, водители и пассажиры могут согреться, подзарядить мобильные телефоны, — пояснили в пресс-службе. — При необходимости могут быть организованы спальные места, горячее питание».

Спасатели в случае необходимости будут работать вместе с другими региональными министерствами и ведомствами.


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