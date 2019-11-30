Медведев распорядился о создании российского аналога «Википедии»

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Фото: Pixabay.com
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского аналога «Википедии» — национального научно-образовательного центра «Большая российская энциклопедия» и его интерактивного портала. Соответствующий документ
В начале ноября Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку выразил уверенность, что электронная версия «Большой Российской энциклопедии» (БРЭ), в отличие от «Википедии», сможет стать источником достоверной информации.
Тома БРЭ в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 год.
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