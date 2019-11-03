В Забайкальском крае подростки изнасиловали женщину кочергой и убили ее сожителя

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В Забайкальском крае подростков арестовали за изнасилование женщины и убийство мужчины. Об этом сообщила
27 октября два 16-летних и один 15-летний подростки проникли в частный дом, где надругались над женщиной. По данным местных СМИ, для этого они использовали кочергу и бутылку. После этого они избили 40-летнего мужчину, он скончался на месте.
Двое из злоумышленников заключены под стражу, третий — под домашний арест.
Следователи предъявили им обвинение по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.