В Рязанском районе отремонтировали мост через реку Белая

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В деревне Борисково Рязанского района отремонтировали деревянно-балочный мост через реку Белая протяженностью 28 метров. Об этом сообщил региональный
После проезда тяжеловесов мост находился в аварийном состоянии.
«В настоящее время жителям обеспечено безопасное транспортное сообщение», — отметили в минтрансе.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.