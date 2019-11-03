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17:01, 3 ноября 2019 315

В Рязани завершился 27-й РКЛФ Кубок «Русской кожи» по мини-футболу. «Автоимпорт» стал пятикратным чемпионом

В Рязани завершился 27-й РКЛФ Кубок «Русской кожи» по мини-футболу. «Автоимпорт» стал пятикратным чемпионом

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани завершился 27-й РКЛФ Кубок «Русской кожи» по мини-футболу. «Автоимпорт» стал пятикратным чемпионом В субботу, 3 ноября, на стадионе «Золотые купола» подвели итоги 27-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу.

В турнире участвовали более полутора тысяч человек и 118 команд из Рязани и области. Традиционно, футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский 37+" кубки.

Церемонию награждения открыли председатель совета директоров ФПК «Инвест» депутат облдумы Александр Жукаев, гендиректор АО «Русская кожа» Андрей Низов и президент рязанского регионального футбольного союза, президент ФК Рязань — Дмитрий Малахов. Низов отметил, что в финале команды «показали прекрасный футбол».

«Сыграно 358 матчей, в створы ворот влетело более полутора тысяч мячей. Несмотря на погоду, игра была «горячей». Уверен, что наш турнир в будущем станет не только самым массовым, но и самым любимым не только в Рязанской области, но и в России», — сказал Низов.

Малахов пожелал всем участникам турнира здоровья и спортивных успехов и добавил, что «в состязании, как обычно, победили сильнейшие». Жукаев подчеркнул, что этот турнир уже вошел в историю рязанского футбола и стал одним из самых массовых спортивных мероприятий региона. Он поблагодарил организаторов за «неизменно высокий уровень соревнований», а спортсменов — за «праздник футбола».

Завершился кубок пятой победой четырехкратного чемпиона «Золотого кубка» — командой «Автоимпорт» после серии послематчевых пенальти. Организаторы отдельно отметили игрока Александра Кутловского. За все время участия в кубке он забил 200 мячей.

Остальные награды 27-го РКЛФ распределились следующим образом:

«Ветеранский» кубок:

  • 1 место — команда «Атрон»;
  • 2 место — команда «Мэдисон»;
  • 3 место — команда «Автоимпорт».

В номинациях награды получили: «Лучший игрок» — Валерий Панов (команда «Мэдисон»);

  • «Лучший бомбардир» — Александр Кутловский, 18 голов (команда «Автоимпорт»);
  • «Лучший защитник» — Роман Стефанов (команда «Автоимпорт»);
  • «Лучший вратарь» — Андрей Мягков (команда «Атрон»).

«Золотой» кубок:

  • 1 место — команда «Автоимпорт»;
  • 2 место — команда «Компания Апельсин»
  • 3 место — команда «РНПК».

В номинациях награды получили:

  • «Лучший игрок» — Михаил Лушников (команда «Апельсин»);
  • «Лучший бомбардир» — Василий Швеченков, 8 голов (команда «МФК Азард групп»);
  • «Лучший защитник» — Павел Сидоров (команда «РНПК»);
  • «Лучший вратарь» — Кулешов Олег (команда «Автоимпорт»).

«Серебряный» кубок:

  • 1 место — команда «BORDER»;
  • 2 место — команда «Клуб 900»;
  • 3 место — команда «Мурмино».

В номинациях награды получили:

  • «Лучший игрок» — Александр Кутловский (команда «Мурмино»);
  • «Лучший бомбардир» — Иорзани Сафоян, 16 голов (команда «BORDER»);
  • «Лучший защитник» — Руслан Мурашкин (команда «BORDER»);
  • «Лучший вратарь» — Артем Забозлаев (команда «Клуб 900»).

«Бронзовый» кубок:

  • 1 место — команда «Сибинтек»; 2 место — команда «Уран»;
  • 3 место — команда «Пятерочка».

В номинациях награды получили:

  • «Лучший игрок» — Егор Бирюков (команда «Пятерочка»);
  • «Лучший бомбардир» — Казбек Дарчиев, 12 голов (команда «Гвардия»);
  • «Лучший защитник» — Вадим Коняев (команда «Сибинтек»);
  • «Лучший вратарь» — Денис Лазарев (команда «УРАН»).

Четвертый онлайн-чемпионат по FIFA19 PS4:

  • 1 место — Александр Федосеенко;
  • 2 место — Валерий Комаров;
  • 3 место — Никита Ивахин.

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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