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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани завершился 27-й РКЛФ Кубок «Русской кожи» по мини-футболу. «Автоимпорт» стал пятикратным чемпионом В субботу, 3 ноября, на стадионе «Золотые купола» подвели итоги 27-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу.
В турнире участвовали более полутора тысяч человек и 118 команд из Рязани и области. Традиционно, футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский 37+" кубки.
Церемонию награждения открыли председатель совета директоров ФПК «Инвест» депутат облдумы Александр Жукаев, гендиректор АО «Русская кожа» Андрей Низов и президент рязанского регионального футбольного союза, президент ФК Рязань — Дмитрий Малахов. Низов отметил, что в финале команды «показали прекрасный футбол».
«Сыграно 358 матчей, в створы ворот влетело более полутора тысяч мячей. Несмотря на погоду, игра была «горячей». Уверен, что наш турнир в будущем станет не только самым массовым, но и самым любимым не только в Рязанской области, но и в России», — сказал Низов.
Малахов пожелал всем участникам турнира здоровья и спортивных успехов и добавил, что «в состязании, как обычно, победили сильнейшие». Жукаев подчеркнул, что этот турнир уже вошел в историю рязанского футбола и стал одним из самых массовых спортивных мероприятий региона. Он поблагодарил организаторов за «неизменно высокий уровень соревнований», а спортсменов — за «праздник футбола».
Завершился кубок пятой победой четырехкратного чемпиона «Золотого кубка» — командой «Автоимпорт» после серии послематчевых пенальти. Организаторы отдельно отметили игрока Александра Кутловского. За все время участия в кубке он забил 200 мячей.
Остальные награды 27-го РКЛФ распределились следующим образом:
«Ветеранский» кубок:
В номинациях награды получили: «Лучший игрок» — Валерий Панов (команда «Мэдисон»);
«Золотой» кубок:
В номинациях награды получили:
«Серебряный» кубок:
В номинациях награды получили:
«Бронзовый» кубок:
В номинациях награды получили:
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