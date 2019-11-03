В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

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В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля ее семьи с КамАЗом, а затем — в перевернувшейся скорой, передает
Первая авария произошла около 9:00 в субботу, 2 ноября, на 471-м километре федеральной трассы «Вятка» в Мурашинском районе. Водитель автомобиля Nissan выехал на «встречку», где столкнулся с КамАЗом. Водитель и его пассажирка погибли, их шестилетняя дочь получила травмы. На скорой помощи девочку отправили в больницу.
После этого в ДТП попала машина скорой помощи. Около 11:00 на улице Дзержинского в Кирове скорая на перекрестке столкнулась с автомобилем Ford Fusion.
«Машина проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенной световой и звуковой сигнализацией. От удара скорая перевернулась. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал», — рассказали в полиции.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу.
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