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Сильный ветер в Рязанской области сохранится до понедельника, 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что южный ветер порывами 12-17 метров в секунду сохранится в течение суток.
Напомним, в Рязань
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.