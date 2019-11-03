Рязанка задала вопрос на «Что? Где? Когда?»

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Рязанка Полина Липатова задала вопрос знатокам в эфире программы «Что? Где? Когда?». Выпуск показали в пятницу, 2 ноября.
«На 10 и 2, пожалуйста», — иногда раньше говорили преподаватели ученикам. Не так давно эту рекомендацию изменили: стали говорить «на 9 и 3, пожалуйста». Какое изменение повлияло на это изменение?", — таков был вопрос рязанки.
Знатоки ответили правильно.
Вопрос рязанки можно услышать на 13:50 минуте видео
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