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20:35, 3 ноября 2019 210
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Рязанка Мария Селивестрова попала в топ-34 «Танцев на ТНТ»

Рязанка Мария Селивестрова попала в топ-34 «Танцев на ТНТ»

Рязанка Мария Селивестрова попала в топ-34 шестого сезона «Танцев на ТНТ». Новый выпуск с ее участием показали в воскресенье, 3 ноября.

На очередном этапе отборов Мария Селивестрова не попала ни в одну команду, предварительно набранную наставниками.

Она исполнила номер, поставленный не хореографами, а участниками самостоятельно.

Егор Дружинин сказал Селивестровой: «Да, ты в „Танцах“». Теперь рязанка поборется за место в команде наставников.

Напомним, Селивестрова прошла в «Танцы» с выступлением на каблуках. Ранее Дружинин похвалил девушку, а позже раскритиковал ее.

Выпуск можно посмотреть по ссылке


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