Рязанка Мария Селивестрова попала в топ-34 «Танцев на ТНТ»

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Рязанка Мария Селивестрова попала в топ-34 шестого сезона «Танцев на ТНТ». Новый выпуск с ее участием показали в воскресенье, 3 ноября.
На очередном этапе отборов Мария Селивестрова не попала ни в одну команду, предварительно набранную наставниками.
Она исполнила номер, поставленный не хореографами, а участниками самостоятельно.
Егор Дружинин сказал Селивестровой: «Да, ты в „Танцах“». Теперь рязанка поборется за место в команде наставников.
Напомним, Селивестрова
Выпуск можно посмотреть по
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