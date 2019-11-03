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В воскресенье, 3 ноября, рязанцев предупредили о сильном ветре. Информация появилась на
Ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду.
Явление сохранится до конца суток.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.