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Рядом с Уржинским озером убрали свалку. С жалобой на мусор в региональное
Свалка располагалась на территории лесного фонда, поэтому работники «Солотчинского лесничества» и сотрудники министерства природы очистили территорию.
Всего собрали более 100 мешков мусора.
Рязанцев призвали своевременно уборать мусор в местах отдыха, расположенных в лесу, и также на берегах рек.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.