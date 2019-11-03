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16:00, 3 ноября 2019 240
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал «Вечерней Москве», что аномальное тепло в ноябре повлияет на самочувствие жителей Центральной России.

По его словам, из-за погоды изменится атмосферное давление, которое влияет на организм.

" В первую очередь идет реакция со стороны сосудов, меняется кровоток, изменяется артериальное давление — перераспределяются жидкости. И первое, что в таком случае начинает чувствовать человек, — общее недомогание", — сказал Лившин.

Он добавил, что в зависимости от иммунитета реакция может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, также могут произойти небольшие изменения в зрении.

По словам врача, в группу риска попадают пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. Помимо этого, проблемы могут возникнуть у людей с артериальной гипертензией, а также «вегетатиков» и диабетиков.

Лившин порекомендовал больше двигаться, правильно питаться, пить много воды, нормировать рабочий день и минимизировать стресс.

Напомним, аномальное тепло в Рязани ожидается на следующей неделе.


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