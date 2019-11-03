Полиция уточнила число поврежденных на улице Крупской машин

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На улице Крупской повреждены четыре автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«Повреждения получили четыре автомобиля, а не 20, как сообщили в соцсети», — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что сотрудники полиции выезжали на место происшествия. У всех поврежденных машин порезаны шины и разбиты окна.
Проверка
Напомним, ранее в соцсети
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