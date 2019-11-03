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11:50, 3 ноября 2019 188
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Осадки и потепление. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Осадки и потепление. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды в Рязани на предстоящую неделю.

По данным синоптиков, ожидается потепление и осадки.

В День народного единства, 4 ноября, столбики термометров поднимутся до + 7 градусов. Ночью до +6.

На следующий день, 5 ноября, температура поднимется еще на несколько градусов. Днем ожидается до +11. Ночью около +8.

Среда станет самым теплым днем на неделе. Синоптики пообещали до 12 + градусов.

В четверг и пятницу прогнозируется от +7 до +9 градусов.

Дождь или снег возможен во все дни.


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