Осадки и потепление. Прогноз погоды в Рязани на рабочую неделю

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По данным синоптиков, ожидается потепление и осадки.
В День народного единства, 4 ноября, столбики термометров поднимутся до + 7 градусов. Ночью до +6.
На следующий день, 5 ноября, температура поднимется еще на несколько градусов. Днем ожидается до +11. Ночью около +8.
Среда станет самым теплым днем на неделе. Синоптики пообещали до 12 + градусов.
В четверг и пятницу прогнозируется от +7 до +9 градусов.
Дождь или снег возможен во все дни.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.