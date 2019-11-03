На детской площадке на улице Пойменной установили видеонаблюдение и ограждение

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Фото: Администрация Рязани
В субботу, 2 ноября, в Рязани прошло открытие местной инициативы на улице Пойменной у дома 55-б, сообщил
Проект комитета ТОС направлен на благоустройство территории с детской площадкой с игровым и спортивным оборудованием, крытой беседкой, асфальтовыми дорожками, малыми архитектурными формами — лавочками и урнами.
Саму площадку
На празднике жители выразили благодарность правительству области и губернатору Николаю Любимову за программу поддержки местных инициатив.
В честь открытия наградили активиста, родоначальника уличного комитета на улице Пойменной Таисию Макарову.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.