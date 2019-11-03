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20:00, 3 ноября 2019 196
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих регионах

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих регионах

Фото: Ru.wikipedia.org

Вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что оптимизацию системы здравоохранения во многих регионах провели неудачно. Об этом передают «Вести».

Она добавила, что медицинскую инфраструктуру «системно никто не трогал с конца 1950-х годов».

Вице-премьер Антон Силуанов также раскритиковал медицинские учреждения. Он сказал, что «тема не решалась годами» и добавил, что необходимо модернизировать поликлиники, районные больницы.

Напомним, реформа здравоохранения началась в 2010 году. Тогда приняли закон об обязательном медицинском страховании, который должен был оптимизировать расходы за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений.


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