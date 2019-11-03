Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих регионах

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Фото: Ru.wikipedia.org
Вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что оптимизацию системы здравоохранения во многих регионах провели неудачно. Об этом передают «
Она добавила, что медицинскую инфраструктуру «системно никто не трогал с конца 1950-х годов».
Вице-премьер Антон Силуанов также раскритиковал медицинские учреждения. Он сказал, что «тема не решалась годами» и добавил, что необходимо модернизировать поликлиники, районные больницы.
Напомним, реформа здравоохранения началась в 2010 году. Тогда приняли закон об обязательном медицинском страховании, который должен был оптимизировать расходы за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений.
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