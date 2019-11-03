Дружинин раскритиковал рязанку в шоу «Танцы на ТНТ»

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Егор Дружинин раскритиковал рязанку 21-летнюю рязанку Марию Селивестрову в очередном выпуске шоу «Танцы на ТНТ». Эфир с ее участием вышел в воскресенье, 3 ноября.
На новом этапе участники исполнили поставленную хореографию с элементами импровизации.
Егор Дружинин раскритиковал исполнение Селивестровой в партере.
«Ты себя не вынимаешь из зоны физического комфорта», — сказал наставник.
Рязанка согласилась с этим высказыванием.
«Именно потому, что ты это понимаешь, ты в „Танцах“», — заключил Дружинин.
Селивестрова прошла в следующий этап шоу.
Напомним, рязанка
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